Потрібен держорган на випадок таких ситуацій, як із Мазуром - генконсул у Любліні

Україні варто розглянути можливість створення спеціального органу, який би опікувався ситуаціями, подібними до тієї, що сталася з ветераном АТО Ігорем Мазуром у Польщі.

Таку думку висловив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк, передає кореспондент Укрінформу.

“Протягом останніх кількох років маємо багато випадків, коли відбувається екстрадиція наших громадян до Росії… І дуже часто ті звинувачення є надуманими, сфабрикованими”, - констатував Павлюк.

Він додав, що українській стороні не завжди вдається домогтися позитивних результатів.

"Ми неодноразово зверталися до наших вищих керівників, все ж таки треба у тому напрямку працювати. Виділити окрему, напевно, структуру чи окрему людину… Щоб такі питання узгоджувалися з української стороною", - сказав генконсул.

Дипломат висловив сподівання, що керівництво держави почує його пропозицію.

"РФ у такий спосіб намагається воювати з патріотами України. А зважаючи на те, що таких людей у нас багато, варто буди готовими. Тому нам теж треба переформатовуватися і давати гідну відповідь. Адже дипломати обмежені у своїх діях. Ми не можемо представляти інтереси у судах. Ми можемо бути присутні, але - якщо не порушуються права і свободи громадян України - ми нічого не можемо зробити", - пояснив Павлюк.

Генконсул переконаний: спільна робота таких комісій і дипломатів принесе добрі результати.

Як раніше повідомила омбудсмен Людмила Денісова, ветерана АТО Ігоря Мазура відпустили на поруки генерального консула України в Любліні, на час очікування та розгляду екстрадиційного запиту РФ він мешкатиме в генконсульстві.

Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ветеран АТО Ігор Мазур був затриманий 9 листопада у пункті пропуску “Дорогуськ” у Польщі на підставі запиту Росії до Інтерполу.

Мазур був керівником "Правого сектора" Київщини і начальником штабу 24-ї сотні Самооборони Майдану під час Революції Гідності. З травня 2014-го перебував у зоні АТО. У квітні 2015 року став офіцером ЗСУ - командиром роти, заступником начальника штабу розвідувального батальйону в Секторі "М". У листопаді 2016 року, після демобілізації, Мазура призначили заступником голови партії УНА-УНСО.