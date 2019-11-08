Укрінформ знову серед лідерів за дотриманням стандартів - ІМІ

Інститут масової інформації підбив підсумки моніторингу онлайн-ЗМІ за новою комплексною методологією оцінки професійності та відповідальності онлайн-медіа і Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" знову серед лідерів.

Про це повідомляється на сайті ІМІ.

“Найкращими за результатами моніторингу стали Укрінформ, Ліга, Український тиждень, а також сайти Українська правда, Новое время, та Дзеркало Тижня”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час 4 хвилі моніторингу в 2019 році експерти ІМІ розширили перелік медіа, яких було обрано для моніторингу стандартів. До моніторингу було включено сайти 112.ua та “Знай.ua”, що негативно вплинуло на середні показники дотримання стандартів. Так, наприклад, рівень дотримання стандарту відокремлення фактів від коментарів впав на 15%, з 95% під час 3-ї хвилі моніторингу у 2019 році до 80% під час 4 хвилі моніторингу.

Дотримання стандарту балансу думок знизився на 3% в порівнянні з попереднім періодом моніторингу і склав 92,5% (3-тя хвиля моніторингу 95,5%). Результати дотримання стандарту достовірності практично не змінилися і склали 94% (3-тя хвиля - 95%).

Моніторинговий аналіз проводився в 18 загальнонаціональних інтернет-ЗМІ (одинадцять найрейтинговіших та сім ЗМІ, що підписали меморандум Медіаруху за дотримання професійних стандартів).