На посаду голови Держкіно є вісім претендентів

На посаду голови Держкіно є вісім претендентів

Список
Укрінформ
Після складання тесту з іноземної мови до конкурсу на посаду голови Державного агентства України з питань кіно допущено вісім кандидатів.

Список тих, хто допущений до конкурсу, оприлюднено на сайті Національного агентства України з питань державної служби, повідомляє Укрінформ.

Отже, у переліку кандидатів: Амзаєв Февзі Абдрешитович, Куценко Станіслав Ігорович, Слєпак Сергій Вілєнович, Галицька Ганна Олегівна, Пантелєєв Олексій Валерійович, Хлапоніна Крістіна Сергіївна, Зленко Сергій Олександрович, Сінькевич Юлія Львівна.

Серед претендентів відомою є Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, член наглядової ради та співзасновник Української кіноакадемії, член Європейської кіноакадемії, член Національної спілки кінематографістів України, член Українського оскарівського комітету.

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Також знаним є Зленко Сергій Олександрович — як юрист, заступник голови Ради з державної підтримки кінематографії, директор кінотеатрів "Магнат" і Boomer.

У мережі можна знайти дані про Хлапоніну Крістіну Сергіївну - генпродюсера телеканалу "Сонце"; Пантелєєва Олексія Валерійовича - власника ТОВ "Дія фільм".

Амзаєв Февзі Абдрешитович фігурує як керівник департаменту офісу Президента.

Особа з таким же прізвищем, ім’ям та по батькові, як повідомляється на сайті Нацагентства з питань держслужби, також допущена до 5-ох конкурсів: на зайняття посад голови Державного агентства лісових ресурсів, голови Державної регуляторної служби, голови Державної аудиторської служби, голови Державної служби експортного контролю, голови Державного агентства інфраструктурних проектів.

Решта осіб невідомі.

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