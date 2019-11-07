Школи, дитсадки та мости: Зеленський розповів, що будуватимуть наступного року

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступного року планується побудувати 100 садочків, побудувати чи реконструювати 100 шкіл і придбати 100 шкільних автобусів.

Про це Зеленський сказав у своєму відеоблозі у Facebook.

“У нас амбітна зараз пропозиція від Міністерства інфраструктури - побудувати близько 4 тисяч км доріг наступного року. Десь збільшиться будівництво відсотків на 60, і це буде по всій країні. Люди побачать, що декілька мостів буде побудовано наступного року. Далі - завдання 100 шкіл, чи побудовано там, де їх немає, чи буде реконструкція деяких шкіл, також буде реконструкція 100 стадіонів”, - сказав Зеленський.

За його словами, у 2020 році ще 100 садочків буде побудовано по всій країні.

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“І 100, - така цифра просто взята, там, може, трішки більше, - автобусів до шкіл, тому що багато з цих шкіл — це саме в сільській місцевості вони знаходяться. Тобто, ми будуємо одразу. Наприклад, будуємо школу, дорогу до цієї школи і - автобус, який везе цих школярів”, - уточнив Зеленський.