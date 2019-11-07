НАЗК зафіксувало у жовтні ознаки 104 порушень законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало у жовтні 2019 року ознаки 104 порушень антикорупційного законодавства.

Про це у Facebook повідомила пресслужба агентства.

"НАЗК у жовтні 2019 року виявило ознаки 104 порушень законодавства у сфері запобігання корупції. Так, уповноважені особи НАЗК склали та направили до суду 70 протоколів про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

З них: 9 адмінпротоколів за недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 1 адмінпротокол – щодо порушення обмежень стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та 2 адмінпротоколи – щодо невиконання законних вимог НАЗК.

"За порушення термінів подання декларацій складено 6 адмінпротоколів, за несвоєчасне подання або неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані – 6 адмінпротоколів, 4 адмінпротоколи – за декларування недостовірних відомостей на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - відмітили у НАЗК.

За порушення порядку подання звіту політичної партії Національне агентство направило до суду 35 адмінпротоколів, за порушення порядку надання або отримання внеску на користь політпартії – 5 адмінпротоколів. Крім того, за невиконання законних вимог Національного агентства направлено до суду 2 адмінпротоколи.

"НАЗК затвердило 26 обґрунтованих висновків про виявлені ознаки правопорушень, пов’язаних з корупцією. З них: за результатами перевірок у 20 деклараціях виявлено недостовірні відомості на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – загалом на понад 193 млн грн, а також встановлено ознаки умисного неподання 6 декларацій", - повідомили у Національному агентстві.

Крім цього, у жовтні агентство затвердило 102 рішення про результати повних перевірок декларацій.

Також Національне агентство направило 8 приписів. З них: 5 приписів внесено за результатами моніторингу дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, 3 приписи – за результатами перевірок державних органів.