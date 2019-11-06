Перепис населення 2020: в уряді вже складають список питань

Перепис населення 2020: в уряді вже складають список питань

Укрінформ
Кабінет міністрів уже готується для проведення у грудні 2020 року в Україні перепису населення.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо говорити про це десь у січні, тому що планується проведення у наступному році аж у грудні, бо це релевантний місяць, коли люди як правило вдома збираються, навіть якщо вони працюють якусь частину часу за кордоном. Тому часу на підготовку перепису в наступному році у нас достатньо", - сказав Гончарук.

За його словами, міністр КМУ Дмитро Дубілет вже складає той перелік питань, на які уряд хотів би отримати відповіді внаслідок проведення цього перепису.

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"До кінця року ми плануємо провести так званий цифровий перепис населення, тобто за допомогою різних статистичних та методологічних методів, за рахунок роботи з реєстрами, їх поєднання, зіставлення, з’ясуємо відповіді на більшість цих питань", - пояснив Прем’єр-міністр.

Водночас глава уряду вважає, що провести перепис на суму значно меншу ніж 3,4 млрд грн цілком реально. Гончарук припустив, що заощадити кошти можна у тому числі в разі залучення до цього процесу працівників Укрпошти та низки інших державних організацій.

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