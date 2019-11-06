Перепис населення 2020: в уряді вже складають список питань

Кабінет міністрів уже готується для проведення у грудні 2020 року в Україні перепису населення.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо говорити про це десь у січні, тому що планується проведення у наступному році аж у грудні, бо це релевантний місяць, коли люди як правило вдома збираються, навіть якщо вони працюють якусь частину часу за кордоном. Тому часу на підготовку перепису в наступному році у нас достатньо", - сказав Гончарук.

За його словами, міністр КМУ Дмитро Дубілет вже складає той перелік питань, на які уряд хотів би отримати відповіді внаслідок проведення цього перепису.

"До кінця року ми плануємо провести так званий цифровий перепис населення, тобто за допомогою різних статистичних та методологічних методів, за рахунок роботи з реєстрами, їх поєднання, зіставлення, з’ясуємо відповіді на більшість цих питань", - пояснив Прем’єр-міністр.

Водночас глава уряду вважає, що провести перепис на суму значно меншу ніж 3,4 млрд грн цілком реально. Гончарук припустив, що заощадити кошти можна у тому числі в разі залучення до цього процесу працівників Укрпошти та низки інших державних організацій.