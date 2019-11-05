Перепис населення в Україні відбудеться у листопаді-грудні 2020 року

Кабінет міністрів узгодив терміни проведення наступного перепису населення України. Він має відбутися у листопаді-грудні наступного року.

Про це повідомляє офіс омбудсмена у Facebook.

"В уряді нарешті остаточно узгодили терміни проведення всеукраїнського перепису населення. Він відбудеться у листопаді-грудні наступного року", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим сайт Уповноваженого з прав людини повідомляє, що на зустрічі представника Уповноваженого у сфері захисту персональних даних Миколи Смука, співробітників Департаменту в сфері захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого із представниками Державної служби статистики України обговорювалось питання дотримання вимог законодавства в сфері захисту персональних даних під час проведення пробного перепису населення.

Основні питання, навколо яких розгорнулась дискусія – обсяг відомостей про особу, які будуть збираються під час перепису, та забезпечення належного рівня захисту зібраних даних.

Також представники секретаріату Уповноваженого наголошували на необхідності внесення змін до Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення".