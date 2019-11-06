Працівників СБУ впіймали на незаконній “прослушці”

Колишнього і ряд чинних працівників СБУ викрито у незаконному прослуховуванні абонентів та збуті отриманої інформації.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що зловмисники через особисті перевірені зв’язки підшукували клієнтів для надання «послуг». Колишній працівник підбирав замовників, чинні ‒ технічно забезпечували зняття інформації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість двох місяців прослуховування одного абонентського номера становила дев’ять тисяч доларів США.

Наразі слідство встановлює точну кількість абонентів, які потерпіли від дій фігурантів справи.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Фігуранти справи затримані, приймається рішення щодо оголошення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Операція з викриття зловмисників проводилася спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури, уточнили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua