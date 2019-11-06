Вишинський каже, що не приїде на суд у Київ через стан здоров'я

Керівник "РІА Новини-Україна" Кирило Вишинський за станом здоров'я не може поїхати в середу на засідання суду в Київ.

Про це повідомляє ТАСС.

"Сьогодні вранці виписаний з Першого меду (Першого державного медичного університету ім.Сеченова - ред.), де проходив медичне обстеження. І просто фізично не можу опинитися (в Києві - ред.)", - сказав Вишинський.

Він повідомив, що під час обстеження дізнався про проблеми зі здоров'ям.

"Оскільки у мене були певні проблеми і у в'язниці, а там медицина символічна, то зараз дізнаюся багато не завжди цікавого і приємного. І, на жаль, ці процеси триватимуть", - сказав Вишинський.

Захист журналіста Кирила Вишинського у середу буде просити суд Києва про перенесення засідання через неможливість присутності на ньому свого підзахисного.

"Захист проситиме суд перенести засідання, оскільки Вишинський не зможе бути присутнім. Дату вже визначить суд залежно від завантаженості", - сказав він, наголосивши, що суд не може розглядати справу за відсутності обвинуваченого. При цьому адвокат не виключив імовірність заочної процедури, однак, за його словами, "поки що жодних передумов для такого рішення немає".

Нині, уточнив адвокат, суд має розглядати справу по суті, визначивши порядок вивчення доказів, допиту свідків.

Як відомо, 6 березня 2019 року прокуратура АР Крим за результатами досудового розслідування надіслала до Подільського районного суду міста Києва обвинувальний акт стосовно керівника незареєстрованої організації «РІА Новини-Україна» Кирила Вишинського, якого звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст.28 ч.3 ст.109; ч.2 ст.110; ч.1 ст.111; ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.32, ч. 1 ст.161; ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (державна зрада, поширення матеріалів із закликами до насильницької зміни і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади за попередньою змовою групою осіб, поширення матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни кордонів території та державного кордону України, порушуючи порядок встановлений Конституцією України поєднане з розпалюванням національної ворожнечі і ненависті, на приниження національної честі та гідності, придбання і зберігання вогнепальної зброї).

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. За результатами слідчих дій були отримані докази того, що інформація, розміщена на інтернет-ресурсі "РІА Новини-Україна", містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

Вишинського заарештували без права внесення застави й оголосили підозру в державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На засіданні суду Вишинський заявив, що виходить з українського громадянства, і звернувся до президента РФ Путіна за захистом.

28 серпня 2019 року Вишинський був звільнений з-під варти в Києві під особисте зобов'язання, але справу проти нього не припинено. Звільнення з-під варти керівника «РІА Новини-Україна» Кирила Вишинського відбулося в рамках домовленостей про взаємну передачу утримуваних осіб між РФ і Україною у форматі "35 на 35".

Фото: politeka.net