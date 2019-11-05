Суд відкрив справи за позовами колишніх заступників генпрокурора
Про це інформує пресслужба суду.
"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справах за позовами Юрія Столярчука та Сергія Кізя до ГПУ щодо звільнення позивачів з посади заступника генпрокурора", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, суд розглядатиме справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.
У пресслужбі суду нагадують, що позивачі Столярчук та Кізь просять суд визнати протиправним та скасувати накази генерального прокурора від 25 вересня 2019 року про їх звільнення з посади заступника генпрокурора.
Також позивачі просять поновити їх на зазначеній посаді.
Як повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Рябошапка 25 вересня звільнив заступників генпрокурора Юрія Столярчука та Сергія Кізя у зв’язку, як пояснили у відомстві, з набуттям чинності закону про реформу прокуратури.