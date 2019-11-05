Суд відкрив справи за позовами колишніх заступників генпрокурора

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовами ексзаступників генерального прокурора Юрія Столярчука та Сергія Кізя до ГПУ через їх звільнення.

Про це інформує пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справах за позовами Юрія Столярчука та Сергія Кізя до ГПУ щодо звільнення позивачів з посади заступника генпрокурора", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, суд розглядатиме справи в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

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У пресслужбі суду нагадують, що позивачі Столярчук та Кізь просять суд визнати протиправним та скасувати накази генерального прокурора від 25 вересня 2019 року про їх звільнення з посади заступника генпрокурора.

Також позивачі просять поновити їх на зазначеній посаді.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Рябошапка 25 вересня звільнив заступників генпрокурора Юрія Столярчука та Сергія Кізя у зв’язку, як пояснили у відомстві, з набуттям чинності закону про реформу прокуратури.