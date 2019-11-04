Міністр запевняє, що виплати при народженні дитини не зміняться

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила, що після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю, було прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей.

Про це урядовець написала у Facebook.

“Після консультацій з органами влади та обговорення з громадськістю, прийнято рішення про збереження нинішнього механізму надання допомоги при народженні дітей. Дякуємо громадськості за якісний зворотній зв'язок. Ми враховуємо всі конструктивні пропозиції та зауваження”, - написала Соколовська.

Міністр зазначила, що у ЗМІ розійшлася новина про те, що влада може скасувати виплати при народженні дитини для сотень тисяч сімей.

“Відповідне припущення ґрунтується на одному з пунктів законопроєкту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким Міністерство соціальної політики відв’язує понад 150 виплат від прожиткового мінімуму – щоб допомогти тим, хто цього справді потребує: малозабезпеченим сім’ям та пенсіонерам”, - зауважила Соколовська.

Міністр додала, що також однією з пропозицій було запровадження адресної програми при народженні, яка виплачується лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15 % від розміру виплат (фактично це близько 6 тис. грн – оскільки допомога при народженні дитини становить близько 41 тис. грн).

“Відповідна пропозиція була внесена у зв’язку з тим, що зараз допомога при народженні дитини видається всім – незалежно від розміру доходів родини. Ідея була в тому, щоб трішки змінити підхід і допомагати лише тим, хто цього реально потребує”, - написала Соколовська.