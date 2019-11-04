ЮНІСЕФ застерігає від переходу на допомогу новонародженим залежно від доходу сім'ї

Дитячий фонд ООН "ЮНІСЕФ" зробив заяву стосовно законодавчої пропозиції змінити умови надання допомоги при народженні дитини, зокрема надавати ії залежно від доходу сім'ї.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ЮНІСЕФ в Україні.

"Зокрема, пропозиції стосуються статті 10 Закону "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", які встановлюють нові умови отримання допомоги при народжені дитини залежно від доходу сім’ї. Вони фактично замінюють існуючу допомогу на адресну програму, яка виплачується лише тим родинам, чий середньомісячний дохід на особу не перевищує 15 % від розміру виплат. ЮНІСЕФ застерігає, що у випадку схвалення, Україна, на жаль, втратить свою єдину універсальну програму надання соціальної допомоги дітям, і сотні тисяч родин можуть залишитися без необхідної соціальної підтримки", - йдеться у зверненні.

В ЮНІСЕФ наголошують, що універсальні виплати для дітей у міжнародній практиці визнані як ефективні інструменти для забезпечення справедливого соціального захисту сімей з дітьми та прогресу згідно з Цілями сталого розвитку.

У фонді зазначили, що допомога при народженні дитини, яка охоплює усіх дітей до 3 років, забезпечує ширше охоплення бідних, ніж адресні програми на основі перевірки доходів.

"У 2018 році більше 57,8% допомоги було виплачено сім’ям, дохід яких нижче фактичного прожиткового мінімуму. Більше того, охоплення малозабезпечених верств населення у 2018 році зросло з 21,5% до 22,8%. В той самий час охоплення бідних родин з малими дітьми до 3 років досягає 100%", - наголошують в ЮНІСЕФ.

У фонді звертають увагу, що при прийнятті цієї норми існує ризик виключення певних категорій при запровадженні адресних програм.

"Дані досліджень свідчать про те, що методи оцінки доходів, які зараз застосовуються в Україні, можуть виключати значну кількість людей, які живуть у бідності. Оскільки метод оцінки доходів є недосконалим, багато дітей із незахищених груп, які потребують допомоги, можуть залишитися без підтримки", - йдеться у заяві.

В ЮНІСЕФ також наголошують, що кожна дитина має право на соціальний захист, закріплений Конвенцією ООН про права дитини та Загальною декларацією прав людини. Також інвестування у дітей в перші кілька років життя мають тривалий вплив як на здоров'я, так і на навчання дитини і її заробіток в майбутньому.

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Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким зокрема пропонується змінити умови надання допомоги при народженні дитини, оприлюднений на сайті Міністерства соціальної політики для громадського обговорення 28 жовтня.

Зокрема, пропонується надавати допомогу при народженні дитини "якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу не перевищує 15 відсотків від загального розміру такої допомоги, що затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік. При цьому до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховуються доходи особи, яка звертається за її призначенням".