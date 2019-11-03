Мер Житомира закликаэ прем’єра переглянути постанову про тарифи на тепло

Житомирський міський голова Сергій Сухомлин звернувся до Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням переглянути постанову уряду №560 про граничні тарифи на теплопостачання для населення, через яку місту доведеться додатково виділити понад 70 млн грн.

Про це Сухомлин написав на своїй сторінці у Facebook .

«Як міський голова звертаюся до Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука і урядовців з проханням переглянути постанову №560, яка просто знищить бюджети українських муніципалітетів», - йдеться у дописі.

За словами мера, у червні уряд Володимира Гройсмана схвалив постанову №560, яка встановлює граничний тариф на теплопостачання для населення у розмірі 1400 грн/Гкал (за наявності приладів обліку) та 35,21 грн (з ПДВ) за 1 кв. м (без приладів обліку). Середньозважений економічно обґрунтований тариф по Україні станом на 1 травня 2019 року становив 1807 грн/Гкал. Відтак різницю мають компенсувати з місцевих бюджетів і йдеться про 7 млрд грн.

«У Житомирі один із найнижчих тарифів на теплопостачання з-поміж обласних центрів – 1636,96 грн/Гкал. Різниця менша, ніж по Україні. Але з міського бюджету доведеться додатково виділити більше 70 млн грн», - додав Сухомлин.

Як повідомлялося, 26 червня Кабмін прийняв постанову № 560 «Деякі питання захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг».