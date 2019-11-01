Теплоенерго заборгували за газ удвічі більше, ніж їм винне населення — міністр

Підприємства теплокомуненерго заборгували за газ 35,8 млрд грн, тоді як населення їм - 14,8 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду сказала міністр розвитку громад та територій Альона Бабак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На 1 жовтня 2019 року заборгованість підприємств ТКЕ за спожитий газ становить 35,8 млрд грн. А борг населення за тепло становить 14,8 млрд грн. Ми бачимо величезний розрив у тому, що можуть зібрати підприємства й у тому, скільки вони винні постачальникам газу", - розповіла Бабак.

На її думку, поодинокі рішення щодо окремих підприємств не врегулюють питання системно. Уряд наразі працює комплексно над питанням погашення старих боргів та реструктуризації шляхом як тарифної політики, так і законодавчого урегулювання.

"Правові підстави для відшкодування з держбюджету заборгованості з різниці у тарифах, утвореної після 1 січня 2016 року, відсутні. Однак уряд враховує, що відшкодування заборгованості протягом багатьох років не забезпечувало беззбиткову діяльність підприємств", - сказала Бабак.

За її словами, з 2021 року має бути забезпечена стабільна робота підприємств галузі, а повноваження щодо регулювання тарифів мають бути передані на місцевий рівень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 17 жовтня борг перед НАК "Нафтогаз України" за газ мають 64 із 1316 підприємств, що виробляють теплову енергію. Ще два ТКЕ мають борги за договорами реструктуризації боргів.