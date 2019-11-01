Культурний фонд цьогоріч реалізував проєктів на пів мільярда - Марина Порошенко

Український культурний фонд реалізував у 2019 році понад 430 культурних проєктів в межах семи програм.

На цьому наголосила голова Українського культурного фонду Марина Порошенко під час пресконференції в Укрінформі.

“У 2019 році нам вдалося залучити до співпраці всі регіони України. У цьому році фондом було отримано 2059 проєктних заявок, з яких було відібрано незалежними експертними радами 433 заявки. Ці проєкти були реалізовані в рамках 7 програм”, - сказала Марина Порошенко.

Вона уточнила, що це програми “Знакові події української культури” - 56 проєктів, “Навчання, обмін, резиденції, дебюти” - 69, “Створюємо інноваційний культурний продукт” - 103, “Український культурний монітор” - 7, “Інклюзивне мистецтво” - 39, “Підсилення потужності аудіовізуального сектора” - 146, “Мережі і аудиторії” - 13.

“Загальний бюджет, спрямований на реалізацію цих проєктів, склав майже 510 млн грн. Це дало можливість здійснити предпродакшен і продакшен 126 фільмів та серіалів, реалізувати 48 освітніх програм, створити 27 виставок та 29 театральних вистав, провести 56 фестивалів та 9 конференцій, віддрукувати 48 видань та реалізувати багато інших проектів”, - поінформувала голова УКФ.

Вона також зазначила, що за 2 роки ефективної роботи за грантової підтримки фонду реалізовано понад 700 проєктів.

“За ці два роки діяльності УКФ нам вдалося запровадити не лише механізм прозорої, ефективної державної підтримки культурних проєктів, а й сприяти створенню конкурентоспроможного українського культурного продукту, залучити широку аудиторію та підсилити роль культури у розвитку українського суспільства. Основні пріоритети УКФ на наступний рік залишаються незмінними”, - наголосила Марина Порошенко.

Як повідомлялося, Український культурний фонд (УКФ) - державна установа, створена у 2017 році на підставі відповідного закону з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно з чинним законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України.