Скалецька звільнила всіх своїх радників

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька підписала наказ про звільнення своїх радників.

Про це сама Скалецька написала у Facebook.

"Від сьогодні в МОЗі більше немає «радників» - підписала відповідний наказ. Я вважаю недопустимим, коли будь-якого радника сприймають, як ще одного міністра. А його особисту думку чують, як позицію міністерства. Це неприпустимо", - написала Скалецька.

Міністр додала, що в її системі цінностей радник – це людина, яка повинна радити і допомагати, ефективно комунікувати з командою, доводити і узгоджувати свою позицію в конструктивній дискусії, і посилювати спроможність міністерства.

"На жаль, як я вже зрозуміла, так історично склалось, що більшість радників в міністерстві мали якийсь особливий мандат. І при цьому ніякої відповідальності. Ми продовжимо працювати з експертним середовищем над вирішенням конкретних викликів та просуванням пріоритетів, але статусів "радника" більше не буде", - пояснила Скалецька.

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Водночас на сайті МОЗ наказ про звільнення радників поки не опублікований.

Як повідомлялося, раніше на брифінгу Скалецька заявила, що скасує інститут радників міністра.

"В майбутньому всі особи, які будуть залучатися для того, щоб допомагати міністерству, міністру, заступникам міністра отримувати нові дані, інші думки, будуть оформлюватися в той спосіб, який більш для всіх зрозумілий - певні колективні органи, робочі групи. Індивідуальних речей як радники, для МОЗу, де всі чомусь сприймають це в особливому статусі, більше такого не буде", - зауважила вона.

Як повідомляв Укрінформ, у Прем'єр-міністра України Гончарука є один штатний радник та 14 радників на громадських засадах.