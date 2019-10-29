Журнал "Україна до НАТО" просуватиме євроатлантичну інтеграцію

Новий журнал "Україна до НАТО" має посилити інформованість українців про інтеграцію нашої держави до Північноатлантичного альянсу.

Про це власному кореспонденту Укрінформу розповів головний редактор нового видання Андрій Мирончук.

"Попри суттєве зростання підтримки суспільством вступу України до НАТО, загальний рівень поінформованості громадян щодо головних цілей, завдань та діяльності Альянсу, особливо у сфері військової політики і безпеки залишається вкрай низьким", - зазначив Мирончук.

Він пояснив, що журнал випускає незалежна неурядова організація – Центр воєнної політики та політики безпеки.

За словами редактора, в Україні немає загальнодержавного друкованого видання з євроатлантичної тематики, яке б висвітлювало та роз’яснювало питання вступу до НАТО, позитивні наслідки для країни та суспільства загалом від співпраці з Альянсом у контексті реформ у всіх сферах діяльності держави.

"Також в умовах деструктивного інформаційного впливу на Україну, який спрямовано на підрив конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності, є нагальна потреба у протидії викривленій та упередженій інформації, що завдає шкоди національній безпеці. Адже у сучасних умовах інформаційна складова стає одним із найважливіших елементів нацбезпеки", - наголосив Мирончук.

Він також указав на важливість посилення інформаційного супроводу питань національної безпеки України, протидії інформаційним загрозам, інформаційно-просвітницької роботи щодо переваг повноправного членства в НАТО.