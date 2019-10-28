Батькам учнів пропонують дізнатися, на що школи витрачають кошти

Громадська організація "Платформа прав людини" проведе низку вебінарів для батьків школярів стосовно отримання публічної інформації щодо шкільних бюджетів.

Про це повідомляється на сторінці ГО "Платформа прав людини".

"Громадська організація «Платформа прав людини» розпочинає серію безкоштовних вебінарів про те, як отримати публічну інформацію щодо шкільних бюджетів та інших освітніх питань", - йдеться у повідомленні.

Зокрема батькам школярів розкажуть про те, які закупівлі проводить школа та як отримати інформацію про бюджет освітнього закладу. Також будуть розглянуті питання нестачі підручників, якості шкільного харчування, та питання коштів, які батьки "повинні" здавати.

Окрім цього на вебінарах розкажуть про законодавство, яке допомагає отримувати інформацію про бюджети шкіл; та про те як правильно визначити розпорядника інформації, скласти запит про доступ до інформації.

Слухачі також дізнаються про шкільні фонди і доступ до інформації про їх витрачання. Участь у вебінарах безкоштовна за попередньою реєстрацією.