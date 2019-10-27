Новий потяг "Київ-Маріуполь" вирушив у перший рейс

Укрзалізниця запустила новий потяг "Київ-Маріуполь", він вирушив сьогодні з Центрального залізничного вокзалу столиці, а його першими пасажирами стали студенти Української академії лідерства.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, участь у запуску поїзда взяли міністр інфраструктури В'ячеслав Криклій, міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський, тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор і голова ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Ми запускаємо абсолютно новий потяг. Символічно, що саме студенти - майбутні лідери України є першими його пасажирами", - сказав Кравцов.

За словами Кравцова, 10 вагонів потяга були відремонтовані на підприємствах Укрзалізниці. Потяг категорії "комфорт" буде курсувати між містами щоденно.

На кожному вагоні поїзда - слоган "Творимо себе - творимо Україну".

Студенти Української академії лідерства у першій поїздці прямують до Маріуполя, де 28-29 жовтня спільно з молоддю цього міста розроблятимуть молодіжну візію України 2030. Її представлять Президентові Володимиру Зеленському на форумі "Кожне завтра розпочинається вже сьогодні", який проходитиме в рамках Інвестиційного форуму Re:Think Invest in Ukrain.

Виступаючи перед студентами, міністр Бородянський зазначив, що в Україні щодня твориться історія.

"Ми єдина країна в Європі, яка виборює свої цінності і право визначати своє майбутнє кожен день ціною неймовірних зусиль і ціною життя. Це неймовірний час, у якому ми з вами живемо. Років через 30-40 цей час буде вважатися історичним", - сказав він.

Бородянський розповів, що у міністерстві наразі розробляється програма мобільної української школи, яка передбачає, що клас учнів зможе виїхати у подорож в інше місто. "Ця подорож включатиме у себе культурну, освітню і волонтерську складову", - зазначив він.

Міністр пообіцяв винести програму на обговорення уже за два тижні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 жовтня в Маріуполі відбудеться перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи Президента України. На Форум завітають понад 350 гостей — від представників уряду до представників фінансових корпорацій. За словами Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, Маріуполь було обрано для проведення інвестфоруму, оскільки місто "жило в темряві окупації та вибороло свободу".