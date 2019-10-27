Сьогодні Всесвітній день аудіовізуального спадку, а в Україні - День автомобіліста

З ініціативи ЮНЕСКО сьогодні відзначається Всесвітній день аудіовізуального спадку.

Уперше День аудіовізуального спадку відзначався в 2007 році, а проголошений був на 33-ій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 2005.

За даними ЮНЕСКО, у загальному потоці інформації, що надходить усіма існуючими комунікаційними каналами, частка зображальної, зображувально-звукової та звукової інформації становить близько 80%. Наразі спостерігається стійка тенденція до поступового збільшення її об’ємів, зростає роль та значення аудіовізуальних документів як наукових джерел. Долаючи мовні та культурні кордони, акумульовані в аудіовізуальних документах знання стали невід’ємною частиною сучасного інформаційного суспільства. Разом з тим, всесвітня аудіовізуальна спадщина, що об’єднує аудіо- та відеозаписи, є надзвичайно вразливою і може бути пошкоджена або повністю втрачена внаслідок недбалого ставлення, природного руйнування, технологічного старіння, а також навмисного знищення. У зв’язку з цим ЮНЕСКО поставила перед собою завдання привернути увагу громадськості до важливості збереження даних матеріалів за допомогою Всесвітнього дня аудіовізуальної спадщини. Аудіовізуальні архіви – це банк колективної пам’яті людства, що зберігається численними державними і приватними структурами. Ці архіви, особливо що знаходяться в периферійних районах, гостро потребують збереження.

Разом з тим, в останню неділю жовтня, українці відзначають День автомобіліста і дорожника.

Свято встановлено «…на підтримку ініціативи працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства…» згідно з Указом Президента від 13 жовтня 1993 року.

Це свято не тільки водіїв, але й ремонтників, інженерно-технічних працівників, керівників автотранспортних підприємств і всіх, хто сумлінно працює, виконуючи власний професійний обов’язок. Без відданості професії цих людей і їхнього почуття відповідальності годі й уявити повсякденне життя сучасного міста і його мешканців. Але якщо з українськими автомобілістами, чиї лави з року в рік зростають, все більш-менш ясно, то з українськими дорогами справи зовсім кепські – на сьогодні вони є одними з найгірших у світі.

Наразі в Україні налічується 46,6 тис км доріг державного значення, ще 123,1 тис км автодоріг місцевого значення перейшли в сферу відповідальності місцевої влади в рамках децентралізації. У березні 2018 року була затверджена Програма розвитку автодоріг України на 2018–2022 роки, загальний обсяг фінансування якої становить 298,349 млрд грн. У 2019 році на дорожні роботи в державному бюджеті передбачено 56 млрд грн. Водночас, для забезпечення комфортних, безпечних та швидких подорожей українськими дорогами буде введена система контролю якості будівництва автомобільних доріг та їх безпеки.