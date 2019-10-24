Британський аеропорт Гатвік писатиме Kyiv замість Kiev

У позиціях пункт призначення та відправлення всіх прямих авіарейсів з Великої Британії назва столиці України відтепер наводиться у коректній транскрипції — Kyiv.

Про це повідомляється на сторінці МЗС України у Facebook.

“Віднині всі прямі авіарейси з Великої Британії до #KyivNotKiev”, - ідеться у повідомленні.

У МЗС поширили інформацію від посольства України у Великій Британій, відповідно до якої сьогодні на написання Києва як Kyiv перейшов аеропорт Гатвік поблизу Лондона.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.

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МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

Нещодавно стало відомо, що провідні видання США The Washington Post та Великої Британії The Telegraph переходять на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.