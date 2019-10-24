Британський аеропорт Гатвік писатиме Kyiv замість Kiev
Про це повідомляється на сторінці МЗС України у Facebook.
“Віднині всі прямі авіарейси з Великої Британії до #KyivNotKiev”, - ідеться у повідомленні.
У МЗС поширили інформацію від посольства України у Великій Британій, відповідно до якої сьогодні на написання Києва як Kyiv перейшов аеропорт Гатвік поблизу Лондона.
МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.
Нещодавно стало відомо, що провідні видання США The Washington Post та Великої Британії The Telegraph переходять на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.