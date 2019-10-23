На Різдво українці відпочиватимуть чотири дні поспіль

Кабінет міністрів України на засіданні в середу схвалив проєкт розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році, яким зробив 6 січня вихідним днем.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"6 січня ми вирішили зробити вихідним днем і перенесли робочий день на 11 січня. Це суть рішення, яке ми ухвалили", - сказав Гончарук.

Як відомо, 7 січня українські християни східного обряду відзначають Різдво Христове.