На Різдво українці відпочиватимуть чотири дні поспіль
Укрінформ
Кабінет міністрів України на засіданні в середу схвалив проєкт розпорядження про перенесення робочих днів у 2020 році, яким зробив 6 січня вихідним днем.
Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"6 січня ми вирішили зробити вихідним днем і перенесли робочий день на 11 січня. Це суть рішення, яке ми ухвалили", - сказав Гончарук.
Як відомо, 7 січня українські християни східного обряду відзначають Різдво Христове.