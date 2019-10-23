ДБР порушила справу про закупівлю для митниці “непрацюючих” сканерів

Слідчі центрального апарату Державного бюро порушили кримінальну справу за фактами, оприлюдненими головою Державної митної служби Максимом Нефьодовим про закупівлю Державною фіскальною службою сканерів.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Слідчі здійснюють досудове розслідування за фактами, оприлюдненими головою Державної митної служби ДФС під час брифінгу. Мова іде про можливе зловживання службовим становищем працівниками митної служби ДФС під час закупівлі митних сканерів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі перевірятимуть інформацію про зловживання під час закупівлі і експлуатації сканерів для митниці. Раніше голова ДМС Нефьодов повідомив, що Державна фіскальна служба закупила чотири з очікуваних семи сканерів, з яких жоден так і не був введений в експлуатацію.

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Крім цього, за його словами, на складах ДФС числяться 11 невстановлених вагових комплексів, які були призначені для регіональних митниць.