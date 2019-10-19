ДБР розслідує фальсифікацію голосування за членів Ради громадського контролю

У Державному бюро розслідувань заявили про виявлення обставин, що можуть свідчити про можливе масове організоване голосування під час обрання членів Ради громадського контролю при ДБР.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Виявлено обставини, що можуть свідчити про можливе масове організоване голосування під час обрання членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань на користь перших 13 кандидатів у рейтингу", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що за цими даними було зареєстровано кримінальне провадження.

У ДБР нагадали, що з 15:00 3 жовтня по 15:00 4 жовтня відбулося перше Інтернет-голосування за склад Ради громадського контролю при ДБР. Громадяни України могли один раз проголосувати за 15 членів Ради із 41 кандидата.

«Перед початком голосування кожен обов’язково ознайомлювався з повідомленням, що втручання у систему голосування може призвести до наслідків, передбачених статтею 361 Кримінального кодексу. Водночас, за попереднім аналізом, виявлено обставини, які можуть свідчити про неперсональне, а масове організоване голосування на користь перших 13 переможців конкурсу», – додав директор ДБР Роман Труба.

У ДБР вказали на кілька ознак можливої організації масового голосування за 13 кандидатів у РГК при Держбюро розслідувань.

"Перше: виявлено пакети телефонних номерів, в яких відрізняються лише останні три цифри. Це близько 1100 телефонних номерів, які використовувалися лише при голосуванні за 13 кандидатів, що складає близько 30% голосів за кожного з них", - уточнюється у повідомленні.

Друга ознака, як зазначається у повідомленні, - серед голосів за перших по рейтингу 13 кандидатів частка багаторазових голосувань з однієї IP-адреси становить від 70% до 86%, що значно перевищує середній показник у 10% для інших кандидатів.

"Третє: близько 400 (10%) голосів за кожного з 13 кандидатів було отримано з «одноразових» електронних адрес, доменів, зареєстрованих за день до голосування. Більшість з них зареєстрована в однаковий час", - підкреслили в ДБР.

Четверта ознака, як зазначили у відомстві, - голосування за 13 кандидатів рейтингу відбувалося синхронно, без коливань – однакове збільшення голосів в один час по всіх 13 кандидатах.

"Більше того, з 00:00 по 05:10 4 жовтня продовжується синхронне зростання голосів за 13 кандидатів, яке припинилося одночасно. Варто зазначити, що з півночі по усіх інших кандидатах голосування майже не відбувалося", - йдеться у повідомленні.

Директор ДБР наголосив, що навіть при виявленні можливих правопорушень він зобов’язаний призначити склад РГК. Водночас він закликав переможців написати заяви про не включення їхніх кандидатур до складу Ради для проведення повторного конкурсу.