Касько вважає, що оскарження атестації прокурорів у ОАСК — не останній позов
Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.
“Ми звикли мати справу з фактами та оперативною інформацією (сміється — ред.). Звісно, є інерція, навіть опір до змін, і це не останній позов, думаю. Будемо працювати з перешкодами по мірі їх виникнення”, - сказав Касько.
Як повідомлялося, до ОАСК надійшов позов про скасування порядку проходження переатестації прокурорів. До того ж суд просять зупинити дію відповідного наказу генпрокурора до вирішення справи по суті.
До 15 жовтня прокурори мали написати заяви про проходження атестації, першим етапом якої має стати комп’ютерний тест з перевірки професійних знань прокурорів. Після набрання певного прохідного балу прокурор перейде до наступних етапів — перевірки загальних знань і співбесіди.
До кінця року атестацію мають пройти прокурори, які претендують на посади в Офісі Генерального прокурора. Планується, що він запрацює з 1 січня і туди призначать переможців конкурсу.