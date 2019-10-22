Міжнародна премія Франка скорочує номінації заради престижу

П’ятий конкурс на щорічну Премію імені Івана Франка зазнає відчутних змін, і з 2020 року ця єдина міжнародна наукова премія в Україні вручатиметься лише в одній номінації.

Про це повідомили під час пресконференції 22 жовтня у Львові представники Міжнародного фонду Івана Франка, яких цитує пресслужба фонду.

“Це крок до підвищення престижу премії Івана Франка і збільшення конкуренції наукових робіт. І хоча всі нинішні лауреатські роботи мають надзвичайно високий науковий рівень, наступні зміни покликані ще вище підняти якість поданих робіт на премію”, - зазначив доктор Ярослав Гарасим - член правління фонду, професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Як зазначається, єдина номінація матиме назву “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук”.

Учасники заходу також звернули увагу на вимоги до поданих на конкурс наукових робіт.

“Ми оновили вимоги до наукових робіт, що претендуватимуть на здобуття премії. Зокрема, обов’язково має бути міжнародне значення роботи і приналежність її до соціально-гуманітарних дисциплін. Праці-претенденти мають ґрунтуватися на засадах наукового осмислення історичних або сучасних процесів у культурі, політиці та суспільному житті України”, - прокоментувала ще одне нововведення член правління фонду, професор Університету банківської справи Тамара Смовженко.

Директор Міжнародного фонду Франка Ігор Курус ознайомив присутніх з інновацією у процесі подання наукових робіт.

“Комітет прийматиме роботи з 15 січня до 1 березня 2020 року. Суб’єкти подання мають заповнити відповідну електронну форму, яка міститься на сайті фонду. А також надіслати на поштову адресу комітету три примірники друкованої праці зі своїм підписом”, - наголосив Курус.

За його словами, решта супровідних документів залишаються незмінними, що передбачено положенням про премію. Також сталими будуть усі відбіркові процедури: від номінаційних комітетів, експертних рад і до визначення лауреата міжнародним журі.

Організатори конкурсу розпочнуть формувати преміальний фонд ще цього року і вже звернулися до всіх прихильників Івана Франка долучитися до цієї кампанії.

Учасники заходу закликали небайдужих українців до підтримки Міжнародної премії імені Івана Франка у ювілейному для фонду і премії році, а також висловили подяку від Роланда Франка усім меценатам, які підтримують фонд.

Зазначалося, що V урочиста церемонія нагородження лауреата премії відбудеться уже традиційно 27 серпня 2020 року в місті Дрогобич.

Як повідомлялося, Міжнародну премію ім. Івана Франка заснував 2015 року його онук – Роланд Франко.

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У 2016 році премію отримав Любомир Гузар, Верховний Архієпископ-емерит Української Греко-Католицької церкви, кардинал Католицької церкви. У 2017 році лауреатами стали професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів Міхаель Мозер та академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олег Шаблій. У 2018 році перемогу здобули професор Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник та доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі. У 2019 році нагороду отримала доктор філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія).

Премії вручалися у номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук” та номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики”.