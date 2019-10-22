Помер колишній фотокор Укрінформу Володимир Струмковський

Помер колишній фотокор Укрінформу Володимир Струмковський

Укрінформ
Відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський, який раніше працював в Укрінформі, помер 21 жовтня на 59 році життя.

Про це повідомив у Фейсбуці журналіст Володимир Кацман.

"Рідні повідомили: тромб обірвав життя чудового Володимира Струмковського - майстра світлопису від Бога...", - написав Кацман.

Помер колишній фотокор Укрінформу Володимир Струмковський / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Як уточнює "Еспресо", у момент смерті Струмковский перебував на дачі.

Володимир Струмковський народився в грудні 1959 року. Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Тривалий час працював у Національному інформаційному агентстві - Укрінформ, газеті "Хрещатик", був фотокореспондентом у Верховній Раді.

Фото: сensor.net.ua

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