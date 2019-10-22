Помер колишній фотокор Укрінформу Володимир Струмковський
Укрінформ
Відомий парламентський фотограф Володимир Струмковський, який раніше працював в Укрінформі, помер 21 жовтня на 59 році життя.
Про це повідомив у Фейсбуці журналіст Володимир Кацман.
"Рідні повідомили: тромб обірвав життя чудового Володимира Струмковського - майстра світлопису від Бога...", - написав Кацман.
Помер колишній фотокор Укрінформу Володимир Струмковський / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ"Еспресо", у момент смерті Струмковский перебував на дачі.
Володимир Струмковський народився в грудні 1959 року. Закінчив Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Тривалий час працював у Національному інформаційному агентстві - Укрінформ, газеті "Хрещатик", був фотокореспондентом у Верховній Раді.
Фото: сensor.net.ua