МОЗ про свої 50 днів: граничні ціни на ліки та “швидкі” для регіонів

За перші 50 днів роботи нового уряду у Міністерстві охорони здоров'я розроблено методики моделювання мереж первинної та спеціалізованої медичної допомоги, триває формування телемедичної мережі в Україні.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

"За цей короткий період Міністерство охорони здоров’я України досягло наступних результатів: МОЗ України встановлюватиме граничні ціни на ліки з Нацпереліку. Затверджено відповідний Реєстр граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби. Це дозволить уникнути завищення цін на ліки, які закуповуються медичними закладами самостійно через систему Prozorro. Заклади зможуть забезпечити ще більше безоплатних ліків для своїх пацієнтів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також були затверджені документи з розподілу та поставки препаратів для лікування хворих на онкологію, онкогематологію, вірусних гепатитів B і С, орфанних метаболічних захворювань, легеневої артеріальної гіпертензії.

Крім того, було затверджено перелік учасників, що долучилися до пілотного проєкту з 2D кодування на упаковках лікарських засобів.

"Розроблена Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я на 2020–2025 роки. Розроблено методики моделювання мереж первинної та спеціалізованої медичної допомоги. Завершено аналіз мережі багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (БЛІЛ)", - додали у МОЗ.

Наголошується, що наразі триває підготовка до запуску Програми медичних гарантій з 1 квітня 2020 року.

Міністерстві зазначили, що бюджет Програми - 72,1 млрд грн - забезпечить медпослугами та ліками людей в екстрених випадках, на прийомі у сімейного лікаря, педіатра або терапевта, на рівні спеціалізованої амбулаторної та госпітальної допомоги, за необхідності паліативної медичної допомоги та реабілітації.

Також були погоджені закупівлі автомобілів швидкої допомоги для Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві в рамках пілотного проекту щодо розвитку екстреної медичної допомоги.

"Ці закупівлі дозволять забезпечити 100% потребу в автомобілях екстреної медичної допомоги в цих регіонах", - запевнили у МОЗ.

Уточнюється, що також триває формування телемедичної мережі в Україні, - пацієнти у найвіддаленішому селі зможуть отримати консультацію лікаря.