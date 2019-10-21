В Інституті Амосова пояснили, з чого складається вартість операції на серці

Питання тарифів на медичні послуги та інші економічні розрахунки ще необхідно доопрацювати, адже вартість операції на серці не може коштувати 16-19 тис. грн, як це порахували в НСЗУ, оскільки витратні матеріали є дороговартісними.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив дитячий кардіохірург, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова Василь Лазоришинець, відповідаючи на питання чи вистачить 19 тис грн на операцію на серці.

“Я не знаю – за якою системою і за якою методикою підраховувалась вартість послуг і чому саме такі цифри озвучені. Розумієте, від інститутів Академії меднаук нікого не запросили, щоб поспілкуватись чи порадитись. Це при тому, що Інститут Амосова також бере участь у проекті з реформування, у нас є реальні цифри – скільки що вартує. І я так скажу: якщо одна операція на серці вартує 100-120 тис. грн, то її не можна буде провести за 19 тис. грн. Чи може, це буде так, як попереднє міністерство нам «порахувало»? Назвали приблизно такі ж самі цифри – 15-16 тис. грн вартість операції на серці, але дописали «плюс медикаменти та вироби медичного призначення», які – уявіть собі – складають 90% вартості послуги. Виникає питання: так а хто платитиме за «медикаменти і вироби медичного призначення»? Якщо ж йдеться про те, що на вторинці буде солідарна система оплати послуг, як на первинці, то так потрібно і пояснювати людям”, - заявив Лазоришинець.

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Він також не виключив, що озвучена НСЗУ цифра, можливо, відображає вартість роботи медиків: “Ну, якщо це тільки за роботу, то можу погодитись, оскільки воно приблизно так і є – це комунальні платежі, зарплата, це амортизаційні витрати”.

Лазоришинець також нагадав, що наразі Інститут Амосова за рахунок держбюджету отримує стенти та інші витратні матеріали для коронарографій, а також отримує «пілотні» кошти. Це дозволяє закладу третій рік на безоплатній основі для пацієнта лікувати гострий коронарний синдром.

Директор інститут також вважає, що питання тарифів на медичні послуги та інші економічні розрахунки ще необхідно доопрацювати, й Інститут Амосова готовий до діалогу з новим керівництвом МОЗ.