Гончарук очікує від МКМС кандидата на пост уповноваженого із захисту української

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук очікує від Міністерства культури, молоді та спорту (МКМС) подання щодо кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми мали на цю тему розмову із паном Бородянським (міністр культури, молоді та спорту — ред). Я чекаю від нього кандидатуру зараз. Ми у пошуку людини, яка б могла повною мірою виконувати цю функцію”, - зазначив Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ,16 жовтня у Міністерстві культури, молоді та спорту (МКМС) заявили, що планують найближчим часом внести свою кандидатуру на посаду уповноваженого із захисту державної мови.

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Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" набув чинності 16 липня. Він, зокрема, передбачає створення Національної комісії зі стандартів державної мови та запровадження посади уповноваженого із захисту державної мови.

Так, уповноважений розглядатиме скарги та зможе штрафувати суб’єкти господарювання за порушення вимог закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

При цьому в прикінцевих і перехідних положеннях закону визначено, що Кабінет міністрів протягом одного місяця з дня набуття чинності законом зобов'язується внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону про внесення змін до державного бюджету на відповідний рік у частині фінансування забезпечення діяльності Нацкомісії та уповноваженого. Разом з тим уряд протягом трьох місяців від набрання законом чинності повинен був сформувати склад Нацкомісії та призначити уповноваженого.

Відповідно до "мовного" закону, уповноважений ВР з прав людини та керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, та керівник центрального органу виконавчої влади у сфері державної мовної політики подають Кабміну по одній кандидатурі на посаду уповноваженого.

Уряд призначає уповноваженого із захисту державної мови строком на п’ять років. Після закінчення цього строку повноваження уповноваженого припиняються з моменту прийняття відповідного рішення КМУ. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно.

На початку вересня Комісія від секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини обрала своїм кандидатом на посаду мовного омбудсмена Тараса Кременя.