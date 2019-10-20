В Одесі затримали двох поліцейських, які вимагали $5 тисяч хабаря

Слідчі ДБР затримали начальника та оперуповноваженого сектору кримінальної поліції одного з відділень поліції в м. Одесі за вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"За попередньою інформацією, правоохоронці вимагали від громадянина 5 тисяч доларів США. За гроші вони обіцяли не притягати чоловіка до кримінальної відповідальності за нібито викрадення транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у ДБР, гроші зловмисникам передавали через посередника – колишнього працівника поліції.

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Поліцейських затримали після одержання другої частини хабаря у сумі 3 тис. доларів США.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Злочин кваліфіковано як одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення або невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

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У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.