Льотні книжки операторів безпілотників отримали 140 поліцейських

Льотні книжки операторів безпілотників отримали 140 поліцейських

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Укрінформ
Пройшли навчання та отримали льотні книжки операторів безпілотників 140 поліцейських.

Про це повідомив начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції Сергій Науменко, інформує Департамент комунікації Національної поліції України.

"Уже понад 140 поліцейських пройшли курс навчання, здали заліки і отримали сертифікати та льотні книжки", – повідомив Науменко.

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Уточнюється, що раніше Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки НПУ розробило та затвердило навчальну програму безпілотних авіаційних комплексів І класу за базовим кваліфікаційним рівнем І.

Так, навчальна програма була розроблена для підвищення кваліфікації працівників органів і підрозділів Нацполіції, які використовують безпілотні авіаційні комплекси для виконання поліцейських завдань.

Льотні книжки операторів безпілотників отримали 140 поліцейських / Фото: Нацполіція

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Тож, як зазначається, вперше у відомстві, відповідно до правил та норм державної авіації, наказів Міноборони України, стартували навчання зовнішніх операторів (пілотів) безпілотних літальних апаратів.

Уточнюється, що заняття проводяться за відповідним навчально-тематичним планом на базі Державної установи «Львівський спеціалізований центр підготовки поліцейських".

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