У Слов’янську поліція відкриває кінологічний підрозділ на 40 собак.

Про це у п'ятницю, 18 жовтня, повідомляє в поліції Донецької області.

«Сучасний кінологічний центр на 40 собак створено у Слов’янську. Він є структурним підрозділом кінологічного центру поліції Донецької області та навчально-тренувальною базою для кінологів та їх чотирилапих помічників. Підрозділ обслуговуватиме територію чотирьох відділів поліції – Слов’янського, Краматорського, Покровського та Бахмутського», - йдеться у повідомленні.

Поліція відкриває кінологічний підрозділ на Донеччині / Фото: police.dn.ua

Зазначається, що цей кінологічний центр відновлено на базі колишнього підрозділу власними силами – співробітниками поліції Слов’янська. Підрозділ оснащений всім необхідним для утримання та підготовки службових собак. Облаштовано вольєри, смугу перешкод, місце для вигулу, кухню.

Окрім того, тут на постійну дислокацію можуть з комфортом розміститися 15 кінологів - для працівників підготовлені спальні приміщення, їдальня, навчальні класи.

За словами начальника кінологічного центру поліції Донецької області Леоніда Котова, зараз у Слов’янському кінологічному підрозділі працюватимуть 3 кінологи та 11 собак, але в планах - доведення до 7 кінологів та 21 службової собаки.

У центрі нестимуть службу собаки різної спеціалізації - з пошуку зброї та вибухівки, наркотиків, пошуку людини за її запаховим слідом.

Котов зазначив, що підрозділ стане основною базою для дресирування поліцейських собак. При будівництві тренувального майданчика правоохоронці використовували досвід колег з Чехії.