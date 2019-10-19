Чумак каже, що особисто вніс до ЄРДР відомості про 5 правопорушень в оборонці

Генеральна прокуратура України внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 5 кримінальних правопорушень в оборонній сфері.

Про це сказав заступник генерального прокурора України Віктор Чумак в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Особисто мною внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5 кримінальних правопорушень, які стосуються оборонної сфери. Це дуже серйозні кошти. Це кошти, які сумарно складають понад 1 млрд гривень”, - заявив Чумак.

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За його словами, розслідування таких випадків було розпочате за останні 15 днів.