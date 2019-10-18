Укроборомпром звільнив директора Київського бронетанкового

Державний концерн “Укроборонпром” звільнив директора ДП "Київський бронетанковий завод" Вадима Шкавра.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

“Київське бронетанкове підприємство нині перебуває в нестабільному фінансово-економічному становищі та має загрози невиконання контрактів з державними замовниками. Такі результати управління підприємством є достатніми для прийняття відповідного рішення”, – пояснили причину звільнення директора ДП “КБТЗ” в “Укроборонпромі”.

Як зазначається, Концерн вже оголосив відбір на посаду керівника цього підприємства. Виконувачем обов’язків очільника ДП “Київський бронетанковий завод” призначено Синявського Володимира, який був заступником директора з виробництва.

ДП "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, виготовлення запасних частин для бронетанкового озброєння і техніки.