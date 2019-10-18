За час незалежності від торгівлі людьми постраждали майже 230 тисяч українців — МОМ

Від торгівлі людьми з 1991 року постраждало майже 230 тисяч українців. З них 70 тисяч - у період 2015-2017 років.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив голова місії Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні – Агентства ООН з питань міграції Ан Нгуйен.

“З 1991 року майже 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Зокрема, на жаль, дослідження Міжнародної організації з міграції надало нам оцінку, що 70 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми у період 2015-2017 років”, - повідомив Нгуйен.

Заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства соціальної політики України Сергій Ніжинський поінформував, що в Україні збільшується кількість звернень по допомогу від цієї категорії громадян.

“Міністерство соціальної політики підвищило ідентифікацію осіб, про яких я казав. Зокрема, у 2018 році звернувся по допомогу 221 громадянин — це на 11, 6 % більше, ніж у 2017 році, - тоді було 198 звернень за допомогою. І це в 2 рази більше, ніж було таких звернень до Мінсоцполітики у 2016 році”, - зазначив Ніжинський.

Він поінформував, що станом на сьогодні Мінсоцполітики встановило статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 867 громадянам України. Серед них, зокрема, 333 жінки, 446 чоловіків, а також діти.

За його словами, якщо говорити про види експлуатації, то, 454 особи визнані потерплими внаслідок трудової експлуатації, 221 особа — від сексуальної експлуатації, 57 осіб було втягнуто у жебракування, 10 — від вилучення органів, тощо.

“Коли ми говоримо, у яких же країнах громадяни України потерпають від цього виду злочину, то на першому місці — РФ, на другому — Польща, потім Туреччина, Німеччина, Об'єднані Арабські Емірати, Італія та Китай”, - поінформував заступник міністра.

Ніжинський нагадав, що торгівля людьми є на третьому місці у світі за обсягом злочинної діяльності після збуту наркотиків і зброї.

“Даний вид злочину є більш ніж антигуманний. Нагадуємо громадянам, що Міністерство соціальної політики має можливість, і це передбачено бюджетом, виплачувати разову матеріальну допомогу і надавати безкоштовну психологічну та медичну допомогу цій категорії громадян. Дана категорія потерпілих громадян, яка ведеться на обліку у Мінсоцполітики, повністю захищена державою і має повне право, а держава — зобов'язання, - надати всіляку допомогу цій категорії людей”, - підсумував Ніжинський.