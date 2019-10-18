Торгівля людьми: в Україні з початку року виявили майже 300 злочинів

Українські правоохоронці за 9 місяців цього року виявили 278 кримінальних правопорушень у сфері торгівлі людьми.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомив директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"За цей звітний період виявлено загалом 278 кримінальних правопорушень, передбачених статтею 149 Кримінального кодексу України, - торгівля людьми. І левова частина, тобто 251 такий злочин - виявлено саме працівниками підрозділів боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми, Національної поліції”, - сказав Шевченко.

За його словами, у рамках супроводу кримінальних проваджень у 230 провадженнях цієї категорії були встановлені особи, які вчинили такі злочини, і їм повідомлено підозру.

“В цілому досудове розслідування завершено у рамках 211 проваджень цієї категорії, а це більше на 46,5 відсотків, ніж у 2018 році. І левова частина, тобто 204 таких злочини, розкриті безпосередньо працівниками підрозділів ДБЗПТЛ (Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції - ред.). Також за 9 місяців цього року встановлено 228 потерпілих - юридично - від торгівлі людьми, з них чоловіків - 124, жінок - 96, неповнолітніх - 6 і малолітніх - двоє”, - сказав Шевченко.

Він уточнив, що впродовж 9 місяців 2019 року працівники підрозділів боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, викрили 4 організовані групи, що вчиняли кримінальні правопорушення у сфері торгівлі людьми, досудове розслідування у кримінальних провадженнях за якими завершено.

За його словами, на території Києва діяло 2 такі групи, і ще по 1 виявили у Одеській та Чернігівський областях.

Шевченко уточнив, що якщо порівнювати з аналогічним періодом 2018 року, то тоді було виявлено 2 такі групи.