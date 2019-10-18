Сьогодні - Європейський день боротьби з торгівлею людьми

У п’ятницю, 18 жовтня, відзначають Європейський день боротьби з торгівлею людьми.

День започаткований Європарламентом у 2007 році. Торгівля людьми – це злочин, жертвами якого можуть стати чоловіки, жінки і діти як з метою примусової праці, так і сексуальної експлуатації.

Нині щороку жертвами цього злочину стають близько 2 млн осіб, причому третина з них - діти. За оцінками Міжнародної організації з міграції, понад 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року.

На сьогодні Україна є однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. І якщо на початку 2000 років переважала торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації, то зараз лідирує трудова експлуатація.

Так само змінилося і співвідношення жертв торгівлі людьми за статтю – якщо раніше майже 85% потерпілих були жінки, то зараз понад 60% складають чоловіки. Люди з України опинились в ситуації сучасного рабства у понад 50 країнах.

Не варто вважати, що жертвами сучасних работорговців стають люди з низьким освітнім рівнем. Як свідчить статистика, потрапити в рабство може будь-хто, зокрема, серед постраждалих чимало людей з технічною та, навіть, вищою освітою. Теж саме стосується і віку: серед зареєстрованих постраждалих наймолодшій було лише три роки, а найстаршій – вісімдесят три.

Варто нагадати, Україна ратифікувала у вересні 2010 року Конвенцію Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. У вересні 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про протидію торгівлі людьми». У цьому ж році український парламент ратифікував ще один документ – Конвенцію Ради Європи № 201 про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насилля.

Торгівля людьми вважається особливо тяжким злочином в Україні та багатьох інших країнах. Стаття 149 Кримінального Кодексу України передбачає, що злочини, пов’язані з торгівлею людьми, караються позбавленням волі на строк від 3 до 15 років.

Окрім Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, існує і Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який відзначається 30 липня.