До СБУ направили запит щодо російського пропагандиста Корчевникова в Києві

Народний депутат України Олексій Гончаренко направив запит до СБУ щодо візиту російського пропагандиста Бориса Корчевникова до України.

Про це парламентарій повідомив у Facebook.

"Направив депутатське звернення до СБУ з питанням: на яких підставах в Україну впустили Бориса Корчевнікова?... У мене питання до СБУ: а як так вийшло, що цей путінський пропагандист вільно перетнув кордон України і розгулював по столиці? Чим в цей час займалися наші спецслужби?" - написав він.

Депутат нагадав, що Корчевников свого часу отримав медаль за "За заслуги перед Отечеством" завдяки пропагандистському висвітленню подій у Криму, а кілька днів тому відвідав Києво-Печерську лавру та отримав нагороду на православному фестивалі у Києві.

Раніше російський пропагандист, ведучий телеканалу "Росія-1" та гендиректор російського телеканалу "Спас" Борис Корчевников повідомив на своїй сторінці в Іnstagram, що приїхав до Києва.

Він також опублікував відеозвернення із закликом допомогти відновити лікарню на території Києво-Печерської лаври.

В свою чергу у Держприкордонслужбі кореспондентові Укрінформу пояснили, що для Корчевникова не було заборони на вʼїзд в Україну.