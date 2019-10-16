Чиновники АРМА хотіли збути за безцінь 550-метрову квартиру — Касько

Працівники Агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виставили на продаж 550-метрову квартиру у Києві за 1,6 млн грн. За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу.

Про це повідомив в інтерв’ю Укрінформу перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

“Одному данському інвестору через його компанію належала дорога нерухомість в центрі Києва. Громадянин Данії, засновник відомої компанії з розробки програмного забезпечення в Україні, помер, а його 550-метрову квартиру за допомогою державних реєстраторів викрали. За цим фактом порушили кримінальну справу, а квартиру арештували. І знаєте, що з нею відбулося? АРМА, якій було передана ця квартира для управління, нещодавно виставила її на продаж за приблизно 1,6 мільйона гривень, хоча вона може коштувати набагато більше!” - наголосив Касько.

За даним фактом Касько порушив кримінальну справу і передав її до Державного бюро розслідувань.

На запитання, чи фігурує у даній справі очільник АРМА Антон Янчук, Касько відповів: “Це провадження лише день як порушене, за фактом. Ним займається ДБР, а у Генпрокуратурі - Віктор Трепак (заступник генпрокурора -ред.). Я передав ці матеріали йому і, думаю, дуже швидко буде знайдено, чия це була така розумна ідея”.

На думку прокурора, продаватися має продукт, який “стрімко втрачає вартість”, водночас квартира до такого переліку не належить.