Український консул спростовує масові смертельні отруєння в готелі Туреччини

У Консульстві України в турецькій Анталії спростували інформацію, яку розповсюдили деякі українські ЗМІ про масові отруєння у готелі Limak Lara De Luxe Hotel та смертельні випадки після отруєнь.

Про те, що інформація про масові отруєння не відповідає дійсності, повідомив Укрінформу консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

«Це неправда. Ми зв’язувалися з цим готелем, з поліцією, лікарнями, туристичними операторами. З усіма зв’язувалися. Інформація про масове отруєння та летальні наслідки не відповідає дійсності», - повідомив Хоменко.

Читайте також: Двоє українських моряків померли на танкері в Чорному морі

Також консул вказав на те, що інформацію розповсюдили лише українські ЗМІ, жодного повідомлення про це отруєння в турецьких ЗМІ немає.

Наразі невідомо, хто став першоджерелом цієї інформації та кому вигідне розповсюдження фейкових новин подібного змісту про вищевказаний готель.

Раніше ряд українських ЗМІ повідомили, що українські туристи отруїлися в турецькому п'ятизірковому готелі Limak Lara De Luxe Hotel, деякі випадки нібито закінчилися летально. Також повідомлялося про загальну кількість постраждалих - начебто 260 осіб, з яких понад півсотні - громадяни України.