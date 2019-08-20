Двоє українських моряків померли на танкері в Чорному морі

Двоє українських моряків на танкері "Магус", що плаває під прапором Панами в Чорному морі в районі порту Тамань, померли від отруєння метиловим спиртом.

Про це повідомили Інтерфаксу в пресслужбі Росморрічфлоту.

Як наголошується, в ніч на вівторок капітан "Магуса" повідомив морському рятувальному центру в Новоросійську про ймовірне отруєння двох осіб метиловим спиртом. "Один з них загинув, інший в комі. Для доставки потерпілого на берег було направлено рятувальний буксир "Дерзкий", проте в ході транспортування чоловік помер", - сказав співробітник пресслужби.

За його словами, загиблі - другий помічник капітана і старший матрос, обидва громадяни України.

Танкер "Магус" знаходиться в Чорному морі в районі порту Тамань. Команда судна складається з 35 осіб.