ВРП внесе подання Президенту про призначення п’яти суддів

Вища рада правосуддя внесе подання Президенту України про призначення на посади п’яти суддів.

Про це інформують у ВРП.

Як зазначається, ВРП ухвалила внести Президентові України подання про призначення Катерини Гашук на посаду судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя, Костянтина Шалоти на посаду судді Корольовського районного суду міста Житомира, Дмитра Гуріна на посаду судді Житомирського окружного адміністративного суду, Олександри Колесніченко на посаду судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська та Тетяни Кравченко на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду.

У ВРП інформують, що повноваження суддів припинилися у зв’язку із закінченням строку, на який їх було призначено, однак вони обіймають посади у відповідних судах, а отже, ці посади не є вакантними.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді та рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України їх визнано такими, що відповідають займаній посаді, та рекомендовано для призначення .

Також повідомляється, що за результатами розгляду рекомендацій Комісії ВРП не встановила обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подання про призначення суддів на посади.

Також ВРП звільнила сімох суддів у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку.

Зокрема зазначається, що ВРП ухвалила звільнити у відставку: Сергія Мельника – з посади судді Буського районного суду Львівської області, Михайла Селинного – з посади судді Нововолинського міського суду Волинської області, Миколу Шешеню – з посади судді Перечинського районного суду Закарпатської області, Андрія Іванищука – з посади судді Дніпровського районного суду міста Херсона, Людмилу Толкачову – з посади судді Вишгородського районного суду Київської області, Ніну Добринюк – з посади судді Лисянського районного суду Черкаської області та Ольгу Харченко – з посади судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області.