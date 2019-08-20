До суду передали майже 230 проваджень, які розслідувало НАБУ - Ситник

Наразі до суду передано майже 230 кримінальних проваджень, які розслідували у Національному антикорупційному бюро України.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник у ефірі програми "Євроінтегратори" на ObozTV, інформує пресслужба НАБУ.

"На сьогодні це майже 230 кримінальних справ, що передані до суду. Фігурантів, звичайно, більше", - сказав Ситник.

Він також наголосив, що "мені приємно, що зараз ми почали працювати більше із Службою безпеки України".

"Як би там не було, експертний висновок, який ми пів року намагалися отримати по "Роттердам+", був отриманий Службою безпеки України. Зараз уперше за чотири роки ми отримуємо цікаві матеріали звідти, цікаву інформацію, яку ми можемо разом опрацювати та реалізувати", - підкреслив директор НАБУ.