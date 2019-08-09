Ситник анонсував "цікаві справи" щодо високопосадовців

“Приємно відзначити те, що нарешті з'явилась можливість не воювати зі всіма..., а мати гарну співпрацю. Є певний прогрес у відносинах з СБУ. Зокрема, це стосується справи Роттердам плюс”, - сказав Ситник.

Читайте також: Ситник спростовує допит у ФБР у справі про втручання в американські вибори

Він пояснив, що, зокрема, була проблема у висновках експертизи, через відсутність яких неможливо було оголосити підозру. Але днями цей висновок був отриманий СБУ і тому вчора перші шість підозр було оголошено. “Радий, що співпраця з СБУ по багатьох напрямках налагодилась. Є цікаві матеріали щодо високопосадовців, чого не було з моменту створення НАБУ. Зараз є дійсно цікаві напрацювання і я сподіваюсь, що ви про них скоро почуєте”, -підкреслив Ситник.