Ситник спростовує допит у ФБР у справі про втручання в американські вибори

“Це не відповідає дійсності. Моє “втручання” було тільки у Юрія Віталійовича (генерального прокурора Луценка - ред.)”, - сказав Ситник.

Як повідомлялося, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив про втручання НАБУ в американські вибори. Ситника викликали на допит у Генеральну прокуратуру як свідка у справі про нібито втручання у вибори президента в США. Водночас він неодноразово заявляв про те, що НАБУ ніяким чином не могло втручатися у вибори президента США.