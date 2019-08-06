Розгляд справи про відпочинок Ситника продовжать 20 серпня - ГПУ

Сарненський райсуд Рівненщини розглянув низку клопотань адвоката директора НАБУ Артема Ситника у справі про відпочинок його підзахисного чужим коштом та призначив наступне засідання на 20 серпня.

Про це йдеться у повідомленні речниці генпрокурора Лариси Сарган у Facebook.

“Сьогодні відбулося засідання у Сарненському суді Рівненщини, де розглядався адміністративний протокол, пов’язаний із корупцією, складений на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній з мисливських баз в Рівненській області. У ході судового засідання було подано ряд клопотань адвокатом А.Ситника. Зокрема, Сарненський суд відмовив А.Ситнику та його адвокату у відведенні головуючого судді О.Рижого, визнавши такі клопотання як безпідставні, та продовжив розгляд адмінпротоколу в його відношенні”, - написала Сарган.

Крім того, за даними Сарган, прокурор оголосив протоколи, а також суд об’єднав два провадження в одне і на наступному засіданні перейде до дослідження доказів та допиту свідків.

“Наступне судове засідання відбудеться 20 серпня 2019 року о 9.00”, - поінформувала вона.

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Як повідомлялося, справа про відпочинок директора НАБУ в одному з мисливських угідь Рівненщини слухається у режимі відеоконференції.

Директора НАБУ підозрюють у тому, що він не задекларував відпочинок, який йому оплачували треті особи.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Ситник "за свій відпочинок і відпочинок сім'ї своїх друзів забув заплатити чималу суму". Луценко зазначав, що Ситник мав це показати у декларації як подарунок.

12 липня Сарган повідомила, що справу про відпочинок Ситника на базі в Рівненській області за кошти інших осіб направлено до суду. Вона також додала, що представник Нацполіції змушений був зачитати директору НАБУ адмінпротокол про корупцію на трасі під Полтавою, оскільки той не з'явився на допити у справі.