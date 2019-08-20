Викривачів корупційних схем будуть заохочувати преміями — Офіс президента

Викривачів масштабних корупційних схем будуть заохочувати матеріальною винагородою та гарантією від держави на захист від переслідування.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка під час обговорення механізмів захисту та заохочення викривачів корупції з представниками громадських організацій та міжнародних партнерів України у сфері боротьби з корупцією, повідомляє пресслужба глави держави.

«Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою. Крім того, держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів», - зауважив Рябошапка.

За даними ОП, проекти законів, що готуються, регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб та інших осіб, які сприяли розкриттю викривачем інформації, включно з правом викривача отримувати дані про стан розгляду наданої інформації, правом на безоплатну правову допомогу, конфіденційність, а також на матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара).

Зазначається, що відповідні законопроекти будуть внесені президентом як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою.