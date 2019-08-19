Перегляд прожиткового мінімуму: суд призначив засідання

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України про перегляд прожиткового мінімуму на 2019 рік та призначив підготовче засідання на 10 вересня.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України, в якому він просить суд визнати протиправними дії уряду, яким не було проведено та, відповідно, не було враховано результати науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг при встановленні розміру прожиткового мінімуму в Україні на 2019 рік”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, суд призначив підготовче засідання у справі на 10 вересня 2019 року.

У пресслужбі суду нагадують, що серед інших вимог позову – зобов’язати КМУ встановити прожитковий мінімум на 2019 рік відповідно положень законів України "Про прожитковий мінімум" та "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2019 рік" з урахуванням вищезгаданих вимог до прожиткового мінімуму.