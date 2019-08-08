Суд просять визнати “протиправним” встановлений Кабміном прожитковий мінімум-2019

Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправними дії Кабінету міністрів під час встановлення прожиткового мінімуму для населення на 2019 році.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Станіслава Батрина до Кабінету міністрів України. Позивач просить суд визнати протиправними дії Уряду, яким не було проведено та, відповідно, не було враховано результати науково-громадської експертизи сформованих наборів продуктів харчування, продовольчих продуктів і послуг при встановленні розміру прожиткового мінімуму в Україні на 2019 рік”, - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що серед інших вимог позову – зобов’язати КМУ встановити прожитковий мінімум на 2019 рік відповідно до положень законів України «Про прожитковий мінімум» та «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».

Також позивач просить зобов’язати Кабмін розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з урахуванням вищезгаданих вимог до прожиткового мінімуму.

Наразі вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.